SCOP construye infraestructura educativa para Tecnológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezada por su titular Rogelio Zarazúa, inició la construcción de una nueva unidad académica en el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), adherido al subsistema Tecnológico Nacional de México. La obra beneficiará a más de 400 alumnos de la Ingeniería en Semiconductores.

Zarazúa Sánchez supervisó la construcción del edificio que beneficiará a una comunidad estudiantil de 412 alumnos y que comprende una inversión de 12.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Superior (FAM).