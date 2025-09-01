SCOP construye infraestructura educativa para Tecnológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezada por su titular Rogelio Zarazúa, inició la construcción de una nueva unidad académica en el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), adherido al subsistema Tecnológico Nacional de México. La obra beneficiará a más de 400 alumnos de la Ingeniería en Semiconductores.
Zarazúa Sánchez supervisó la construcción del edificio que beneficiará a una comunidad estudiantil de 412 alumnos y que comprende una inversión de 12.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Educación Superior (FAM).
Por medio de la Dirección de Infraestructura Educativa, inició excavaciones para conformar un edificio que tendrá 8 aulas y 2 laboratorios, en una superficie de 452 metros cuadrados, con lo que potencializará el nivel académico de una de las instituciones con más prestigio a nivel ingeniería del país.
Con estas acciones, Michoacán construye más y mejores espacios para beneficio de la educación superior, con lo que promueve el desarrollo de la juventud michoacana.
RYE-