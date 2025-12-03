SATMICH recauda 1.3 mil mdp extra por nómina y fortalece autonomía financiera de Michoacán

El dato más revelador se centra en el ISN, el ingreso estatal más importante. El titular del SATMICH detalló que el impuesto pasó de una base presupuestada de 2 mil 500 millones de pesos en 2024 a una meta superior para 2025, logrando un incremento absoluto de 1 mil 352 millones de pesos. Este crecimiento demuestra la efectividad de las nuevas estrategias de cobro y transparencia implementadas, refirió el funcionario.

"Con este es el segundo año de la creación del SAT y el incremento porcentual del año pasado de 2024 para 2025, llevamos un porcentaje de incremento o de alcance de las metas del 85%, aun y cuando de puro impuesto sobre nómina pasó de los 2 mil 500 millones a 3 mil 852 millones", afirmó Juárez Álvarez, subrayando la magnitud del esfuerzo recaudatorio.

A pesar de que el informe se presenta en medio del proceso legislativo para la aprobación del presupuesto 2026, el avance es notable. Hasta el mes de octubre, el alcance de las metas de recaudación del ISN se situaba en un 82%, lo que permite al SATMICH proyectar con optimismo que se alcanzará el 100% de lo presupuestado para este rubro clave.

El director general también contextualizó la importancia de estos ingresos propios en el esquema federalizado. Señaló que el incremento en la recaudación estatal propia —que pasó de una composición de 95/5 (federal/estatal) en 2021 a proyectarse en 90.5/9.5— otorga mayor independencia financiera al estado. Sobre este punto, el funcionario enfatizó: "Sin duda hay una mayor independencia; si lo llevas a una cuestión coloquial, cuando tú traes un poco más de dinero en tu bolsa, puedes decidir más qué hacer. O sea, te da una independencia por el recurso propio que se tiene."

Finalmente, Juárez Álvarez mencionó que, si bien existen quejas normales sobre la tramitología, la creación de la Dirección de Asistencia al Contribuyente ha permitido una atención expedita y funcional a los reclamos ciudadanos, asegurando que la digitalización coordinada con Gobierno Digital es determinante para seguir agilizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Michoacán.

