Sandra nació un 29 de febrero, ¿cumple cada cuatro años? así lo celebra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy es su cumpleaños, pero hace algunos años ella solía conmemorar su nacimiento el 1 de marzo. Creció creyendo que había nacido el primer día del tercer mes del año, hasta que, a sus 25 años de edad, se le ocurrió preguntarle a su mamá por la hora exacta de su nacimiento y su sorpresa fue grande cuando ella le explicó que había nacido en un día muy especial, que solamente ocurre cada cuatro años. Un 29 de febrero de 1972.

Esta es la historia de Sandra, quien compartió con MIMORELIA.COM cómo es el haber nacido en esta fecha tan poco común, pero a la vez tan especial y que también nos lleva a pensar cuándo es que los nacidos el 29 de febrero celebran sus cumpleaños o, incluso, si llegan a tener dificultades a la hora de realizar un trámite o asunto legal ante la peculiaridad de esta fecha.

"Yo no sabía eso de que yo había nacido el 29 de febrero, entonces un buen día mi mamá me llama para felicitarme y le pregunto: ¿mamá y yo a qué hora nací el primero de marzo? y me suelta toda la historia: no hija, de hecho tú no eres del primero de marzo, tú eres del 29 de febrero. La verdad, fue una noticia impactante, porque yo creo mucho en el tema de los astros y entonces yo pensé, Dios de mi vida, había crecido con una idea equivocada de mi fecha de nacimiento, me cambió toda la perspectiva, pero bueno, todo ha sido para bien", relató para este medio.

Así es como Sandra, quien actualmente es madre de familia y también trabajadora, se muestra positiva al haber nacido en este día y señaló que se ha documentado para aprender más de la información que hay sobre las personas que nacen en este día, ya que forman parte de una estadística muy especial. Inclusive, dijo, se cree que son personas con dones especiales, principalmente para aquellos que creen en la astrología.

"Hoy lo celebro con bombo y platillo porque sé que es una fecha especial y no hay muchas personas que nacemos en esta fecha, es para mí muy padre", agregó y señaló que nunca le ha tocado conocer a alguien que haya nacido en esta misma fecha.