Sancionarán a Ayuntamiento de Apatzingán y a Los Originales de San Juan por apología del delito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado de Michoacán aplicará sanciones tanto al Ayuntamiento de Apatzingán como a la agrupación Los Originales de San Juan, por incurrir en actos de apología del delito durante un evento público realizado este lunes en dicho municipio, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Raúl Zepeda explicó que existen evidencias documentales y audiovisuales que confirman que, durante la presentación, la agrupación interpretó temas musicales que promueven o glorifican conductas delictivas, lo cual contraviene las disposiciones establecidas en el Código Penal del Estado de Michoacán.

Dentro de las sanciones, de acuerdo con la ley, se contempla de tres a seis meses de prisión y multa de ochenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización.