San Miguel del Monte seguirá administrado por Morelia; TEEM confirma validez de consulta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) confirmó este lunes la validez de la consulta previa, libre e informada realizada el 12 de octubre de 2025 en la tenencia de San Miguel del Monte, donde la comunidad decidió mantenerse como parte de la administración municipal de Morelia.

Cabe recordar que el ejercicio de consulta arrojó como resultado 446 votos en contra y 379 a favor de la separación. Las cifras fueron validadas por el Consejo General del IEM, aunque posteriormente fueron impugnadas.

En este contexto, habitantes promovieron un recurso contra el acuerdo del Consejo General del IEM (TEEM-JDC-247/2025), argumentando que El Páramo y Piedras de Lumbre no forman parte de la comunidad consultada y que las cuatro sedes de votación fueron indebidas.

Sin embargo, el Pleno del TEEM desechó ambos agravios. Confirmó que, de acuerdo con la Ley de División Territorial, ambas localidades pertenecen al municipio de Morelia y forman una unidad social, administrativa y cultural con San Miguel del Monte.

Asimismo, el tribunal avaló la decisión comunitaria de establecer cuatro sedes simultáneas para facilitar el voto:

“Dicha determinación fue consensuada por la propia comunidad en las reuniones de trabajo realizadas y atendió a la obligación legal de maximizar la participación de la ciudadanía involucrada”, resolvieron los consejeros.