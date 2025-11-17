Salvaron cinco vidas; la rápida respuesta del CRUM en Purépero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco personas sobrevivieron al desplome de una avioneta en el municipio de Purépero, gracias a la rápida y eficiente intervención del personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), que activó de inmediato sus protocolos de emergencia.

La tarde de este lunes, un silencio tenso cubrió la zona rural del municipio cuando se dio aviso del accidente aéreo. Equipos de emergencia se movilizaron por tierra hasta llegar al lugar del impacto, donde encontraron a cinco personas con diversas lesiones.

Ante la necesidad de atención médica especializada, el CRUM coordinó el traslado terrestre de dos de los lesionados hacia unidades médicas privadas en Guadalajara, Jalisco, donde actualmente reciben atención en condiciones estables pero delicadas.