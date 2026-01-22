"Saltó la barda, pero no escapó": así fue detenido "El Botox" en Tierra Caliente, revela Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, ofreció detalles sobre la captura de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El funcionario destacó la coordinación interinstitucional como clave para concretar el arresto del presunto criminal.
García Harfuch explicó que la localización del objetivo fue posible gracias a una célula de investigación que trabajó durante meses en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además del Centro Nacional de Inteligencia. En el momento de la detención, realizada en uno de los varios domicilios vigilados, “El Botox” intentó huir, pero fue asegurado por una agente.
“Se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos, se sale. Una compañera logra su detención y ya está detenido”, relató, al destacar el profesionalismo de la oficial que logró interceptarlo sin que se registraran heridos.
El funcionario también informó que durante la madrugada, previo al operativo principal, fue detenida una mujer cercana a “El Botox”, presuntamente encargada de su contabilidad. Asimismo, reveló que en días anteriores ya se habían registrado capturas de otros integrantes del círculo íntimo del ahora detenido.
García Harfuch calificó el conjunto de acciones como un ejemplo exitoso de coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, la Fiscalía de Michoacán y autoridades locales, lo que permitió concretar una operación sin violencia y con resultados estratégicos.
rmr