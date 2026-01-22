"Saltó la barda, pero no escapó": así fue detenido "El Botox" en Tierra Caliente, revela Harfuch

García Harfuch explicó que la localización del objetivo fue posible gracias a una célula de investigación que trabajó durante meses en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además del Centro Nacional de Inteligencia. En el momento de la detención, realizada en uno de los varios domicilios vigilados, “El Botox” intentó huir, pero fue asegurado por una agente.

“Se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos, se sale. Una compañera logra su detención y ya está detenido”, relató, al destacar el profesionalismo de la oficial que logró interceptarlo sin que se registraran heridos.