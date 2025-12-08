Salieron ilesos tras brutal impacto del tren en cruce de Tzurumútaro

El percance se registró durante la tarde-noche de este lunes, a la altura de la población de Tzurumútaro, perteneciente al municipio de Pátzcuaro.

Afortunadamente, el conductor y el copiloto de la referida unidad resultaron ilesos y no requirieron traslado hospitalario; ambos fueron atendidos por elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales Pátzcuaro.

Los individuos responden a los nombres de Arturo y Armando, de 39 y 36 años de edad, respectivamente. De manera extraoficial, se dijo que los susodichos presuntamente estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Agentes de la Guardia Nacional (GN) se encargaron del peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Por último, se supo que el camión siniestrado es un Volkswagen, color, con placa NB1525B, el cual terminó destrozado; una grúa lo llevó a un corralón.

BCT