Saldo blanco, en desfiles por 215 aniversario de la Independencia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que los desfiles cívicos conmemorativos del 215 aniversario del Inicio de la Lucha por la Independencia de México concluyeron en Michoacán sin incidentes, en un ambiente de orden, paz y festividad ciudadana.

El funcionario estatal destacó que, gracias al despliegue operativo en todo el territorio michoacano, se logró garantizar la seguridad de las y los asistentes, así como el desarrollo de las actividades cívicas en la gran mayoría de los municipios.