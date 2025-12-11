Salas civiles del Poder Judicial de Michoacán incrementan resoluciones en 125%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un nuevo modelo regionalizado de segunda instancia, el Poder Judicial de Michoacán reportó un incremento del 125% en la emisión de resoluciones por parte de las Salas Colegiadas Civiles, mientras que las Salas Unitarias Penales registraron una productividad superior al 33%.

Así lo informó el magistrado presidente Hugo Gama Coria, quien destacó que estos resultados reflejan el impacto positivo de la reciente reestructuración institucional, enfocada en una distribución más eficiente de los recursos humanos y materiales.