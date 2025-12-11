Salas civiles del Poder Judicial de Michoacán incrementan resoluciones en 125%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un nuevo modelo regionalizado de segunda instancia, el Poder Judicial de Michoacán reportó un incremento del 125% en la emisión de resoluciones por parte de las Salas Colegiadas Civiles, mientras que las Salas Unitarias Penales registraron una productividad superior al 33%.
Así lo informó el magistrado presidente Hugo Gama Coria, quien destacó que estos resultados reflejan el impacto positivo de la reciente reestructuración institucional, enfocada en una distribución más eficiente de los recursos humanos y materiales.
Del 22 de septiembre al 4 de diciembre de 2025, las Salas Civiles en la Región Morelia emitieron 1,093 sentencias, con un promedio mensual de 437, en contraste con los 194 casos que se resolvían antes de la implementación del nuevo modelo. En materia penal, el promedio pasó de 53 a 70 sentencias mensuales.
Durante su análisis comparativo, Gama Coria señaló que la redistribución equilibrada de cargas jurisdiccionales ha permitido un ejercicio más ágil, oportuno y ordenado de la justicia.
En primera instancia, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025, se registraron más de 74 mil 400 egresos en todas las materias judiciales: civil, familiar, penal (acusatorio y tradicional), laboral, justicia para adolescentes, sanciones penales y mecanismos alternativos de solución. Esta cifra refleja la magnitud del trabajo que diariamente llevan a cabo los servidores públicos judiciales en beneficio de la ciudadanía.
Finalmente, el Poder Judicial de Michoacán reiteró su compromiso de continuar avanzando hacia una justicia más eficiente, transparente y cercana a la población.
