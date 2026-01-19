Salario mínimo beneficiará a más de 300 mil trabajadores en Michoacán: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 300 mil trabajadoras y trabajadores se beneficiarán con el incremento del salario mínimo, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

En conferencia de prensa, indicó que hoy se tiene un incremento del salario mínimo de 8.8%, a comparación del 2025.

Inclusive, comentó que se pasó de 325 pesos diarios a 513 pesos; es el ingreso que tienen al día, en promedio, los trabajadores michoacanos.

Esto, resaltó, permitirá mayor poder adquisitivo de las y los trabajadores, quienes podrán adquirir lo básico para su hogar y sus familias.

Avance informativo...

rmr