Sala Toluca confirma sentencia del TEEM sobre juicio ciudadano de Guillermo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Sala Regional Toluca del Tribunal Elenctoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que declaró inexistente la vulneración a los derechos político-electorales del diputado local Guillermo Valencia Reyes (PRI), por la interrupción del audio durante su intervención en la Sesión Solemne del Congreso en Apatzingán celebrada el 22 de octubre de 2025.
Valencia impugnó la resolución del TEEMICH, alegando censura por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva al cortar la transmisión oficial cuando denunciaba inseguridad y recordaba a líderes asesinados como Hipólito Mora y Bernardo Bravo.
La Sala Toluca desechó los agravios por genéricos:
“Esta Sala Regional Toluca considera que los agravios hechos valer por la parte actora devienen ineficaces, al tratarse de manifestaciones genéricas que no se encuentran dirigidas a controvertir de manera frontal la totalidad de las consideraciones esenciales que sustentan la resolución impugnada”, resolvió.
El TEEM había concluido que no hubo intencionalidad de censura, afectación material ni responsabilidad de la Mesa Directiva, pues la intervención de Memo Valencia fue espontánea, más no un posicionamiento formal, y quedó registrada en acta.
La Sala Toluca respaldó que no se demostró orden o negligencia atribuible. “No se demostró que el corte del audio fuera producto de una instrucción atribuible a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso (…) la interrupción del audio se dio durante una intervención espontánea y no programada”, sostuvo.
Valencia no cuestionó frontalmente las premisas del TEEM, como la falta de prueba de intencionalidad o impacto en sus facultades parlamentarias.
La sentencia es definitiva, dándole la razón al TEEM y a la magistrada local a cargo del proyecto, Alma Bahena Villalobos.
mrh