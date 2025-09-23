Sahuayo implementa G-Commerce y se convierte en pionero digital en Michoacán, celebra SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Sahuayo dio un paso importante hacia la modernización administrativa al implementar la plataforma G-Commerce de Glass, con la que digitalizará los procesos de compras públicas y abrirá oportunidades a más negocios y proveedores locales.

Durante el evento de presentación, el presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez, estuvo acompañado por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García, quien reconoció esta acción como un ejemplo de innovación y gobierno digital en Michoacán.

"En nuestro estado, el Gobierno Digital se es una realidad que transforma, genera confianza y construye un futuro con más desarrollo para nuestras comunidades.", expresó Navarro en sus redes sociales.