Sahuayo implementa G-Commerce y se convierte en pionero digital en Michoacán, celebra SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Sahuayo dio un paso importante hacia la modernización administrativa al implementar la plataforma G-Commerce de Glass, con la que digitalizará los procesos de compras públicas y abrirá oportunidades a más negocios y proveedores locales.
Durante el evento de presentación, el presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez, estuvo acompañado por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García, quien reconoció esta acción como un ejemplo de innovación y gobierno digital en Michoacán.
"En nuestro estado, el Gobierno Digital se es una realidad que transforma, genera confianza y construye un futuro con más desarrollo para nuestras comunidades.", expresó Navarro en sus redes sociales.
La plataforma, desarrollada por la empresa Glass, tiene como objetivo democratizar el acceso a las contrataciones municipales, mejorar la gestión interna del gobierno local y consolidar un uso más eficiente de los recursos públicos.
Además, se destacó la participación de Paola Santana, CEO de Glass, como impulsora de esta iniciativa en coordinación con el Ayuntamiento de Sahuayo.
Según datos oficiales, Sahuayo se convierte en:
El primer municipio de Michoacán en implementar G-Commerce.
El segundo gobierno en México en adoptar esta herramienta, después de la Ciudad de México.
El tercero en América Latina, después del Gobierno de Puerto Rico.
Con esta acción, el municipio busca posicionarse como un referente regional en materia de transparencia, desarrollo económico y gobierno digital.
rmr