Sader y asociaciones ganaderas firman acuerdo por la movilización de animales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras recibir a una comisión de representantes ganaderos, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero, firmó un acuerdo sobre la regularización de la guía del Registro Electrónico de Movilización Pecuaria en Michoacán (Reemo).

Durante el encuentro, los productores de de Morelia, Tarímbaro, Tacámbaro, Zitácuaro, Maravatío, Acuitzio del Canje, Quiroga, Lázaro Cárdenas, Contepec, Turícato, La Huacana, Madero, Comanja y Ario de Rosales externaron sus necesidades y propuestas para regularizar sus trámites de movilidad pecuaria, y continuar con la venta y movilización de las cabezas de ganado, sin restricciones por parte de autoridades locales y federales.

Los representantes de las asociaciones firmaron la minuta de acuerdos que destaca aplazar la obtención de la guía Reemo para los ganaderos que aún no cuentan con este requisito, y continuar con la logística de atención en las ventanillas autorizadas que permitan regularizar la documentación. La prórroga tendrá vigencia hasta el 15 de marzo de 2026.