Sader impulsa a productores michoacanos en feria de vinculación comercial en Texas

Más de 15 productores tuvieron la oportunidad de exponer sus productos al mercado estadounidense, dando paso a negociar directamente con los supermercados, agencias aduanales y empresas que brindan asesoría para cubrir los requerimientos necesarios para la exportación, esto permitirá que pequeños y medianos productores exporten de manera directa y expandan su mercado en otros países.

En representación de la Sader, participaron la subsecretaria de Organización y Desarrollo, Marx Aguirre Ochoa, y la directora de Comercialización, Magdalena Figueroa Ruíz. El evento contó con paneles y conferencias sobre las diferencias tributarias en operación de negocios y cómo exportar con éxito alimentos frescos a los Estados Unidos.