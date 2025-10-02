Sader impulsa a productores michoacanos en feria de vinculación comercial en Texas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) brindó acompañamiento a productores michoacanos en la feria de vinculación comercial "Michoacán en Houston", evento realizado en coordinación con el Consulado de México y la Cámara de Comercio en Texas, con el objetivo de abrir mercado de exportación a productores de guayaba, limón, nanche, aguacate, entre otros.
Más de 15 productores tuvieron la oportunidad de exponer sus productos al mercado estadounidense, dando paso a negociar directamente con los supermercados, agencias aduanales y empresas que brindan asesoría para cubrir los requerimientos necesarios para la exportación, esto permitirá que pequeños y medianos productores exporten de manera directa y expandan su mercado en otros países.
En representación de la Sader, participaron la subsecretaria de Organización y Desarrollo, Marx Aguirre Ochoa, y la directora de Comercialización, Magdalena Figueroa Ruíz. El evento contó con paneles y conferencias sobre las diferencias tributarias en operación de negocios y cómo exportar con éxito alimentos frescos a los Estados Unidos.
La logística y el evento de networking incluyó degustaciones de productos michoacanos, recorridos a distribuidores y cadenas de retail, así como exhibiciones no sólo de productos agroalimentarios, sino también artesanales.
Finalmente, Figueroa Ruíz, directora de Comercialización refrendó el compromiso con los productores michoacanos al brindar acompañamiento y seguimiento para gestionar los trámites que se requieran para poder aumentar sus ventas con el vecino país del norte.
