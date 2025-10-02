Sader entrega más de 100 toneladas de cemento en Tacámbaro

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero, continúa con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo del campo michoacano a través del programa Obras por Cooperación, por ello, se hizo la tercera entrega de cemento en la Tenencia Paso de Morelos, perteneciente al municipio de Tacámbaro.

Durante el acto protocolario, el titular de la dependencia reafirmó el compromiso de seguir con el impulso al desarrollo de las zonas rurales, a través de la entrega de 144 toneladas de cemento, que se implementarán en la construcción final de la presa La Vinata, misma que dará abastecimiento a más 80 hectáreas de cultivo y cubrirá las necesidades de los ganaderos de la zona, donde la escasez de agua es inminente y de difícil acceso.

Por su parte, el presidente municipal de Tacámbaro Alejandro Fuerte García, destacó el apoyo que han recibido de la dependencia estatal, a través de los programas Obras por Cooperación, Produce lo que te Comes y la dispersión de la semilla de maíz mejorada QPM (Quality Protein Maize), así como el apoyo de los técnicos Agrosano, quienes capacitan a los productores para la implementación de técnicas agroecológicas para sus cultivos.

Finalmente, se realizó un recorrido por las parcelas cultivadas, donde pudieron constatar la diferencia entre las variedades de semilla y los beneficios que tiene el grano de QPM, así como una visita al predio donde se usará el cemento gestionado.