Sader entrega 12 mil aves y hongos seta para la producción de alimentos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán continúa con el apoyo a la economía solidaria a través del programa insignia Agrosano, por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Cuauhtémoc Ramírez Romero, realizó la entrega de 12 mil aves de doble propósito y mil 200 kilos de micelio para producción de hongo seta, como parte de la vertiente “Produce lo que te comes”.

La directora de Formación Social Agropecuaria, Diva de la Luz Hinojosa González, se encargó de la dispersión de los insumos en los municipios de Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Chilchota y Cherán. Los paquetes permiten producir carne, huevo y el hongo seta, incluyen aves de seis a siete semanas de edad en estado sano y con cuadro de vacunación completo, con apego a la normativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.