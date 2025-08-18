Michoacán

Sader entrega 12 mil aves y hongos seta para la producción de alimentos en Michoacán

A través del programa Agrosano para beneficio de 6 municipios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán continúa con el apoyo a la economía solidaria a través del programa insignia Agrosano, por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Cuauhtémoc Ramírez Romero, realizó la entrega de 12 mil aves de doble propósito y mil 200 kilos de micelio para producción de hongo seta, como parte de la vertiente “Produce lo que te comes”.

La directora de Formación Social Agropecuaria, Diva de la Luz Hinojosa González, se encargó de la dispersión de los insumos en los municipios de Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Chilchota y Cherán. Los paquetes permiten producir carne, huevo y el hongo seta, incluyen aves de seis a siete semanas de edad en estado sano y con cuadro de vacunación completo, con apego a la normativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Para realizar una siembra adecuada, los técnicos de Agrosano, realizan pláticas y talleres con la finalidad de capacitar a las y a los habitantes de la meseta Purépecha en Michoacán, así como la comercialización de los excedentes de la producción.

Autoridades locales reconocieron el trabajo de campo que se realiza a través de los técnicos Agrosano para brindar capacitaciones que ayuden al aprovechamiento de estas entregas, en esta ocasión en beneficio de mil 200 familias que se dieron cita al lugar.

