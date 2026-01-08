Sader descarta afectaciones por gusano barrenador en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, coordina, junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), una estrategia para frenar la propagación del gusano barrenador del ganado.

Como medida central, se han distribuido kits especializados que permiten a los productores retirar la gusanera con pinzas, recolectar muestras en alcohol al 73 por ciento y aplicar un larvicida cicatrizante que garantiza la sanación de las heridas en apenas tres días de tratamiento continuo.

La efectividad de estas acciones y la relevancia de la detección oportuna se han confirmado con la recuperación total del ejemplar afectado en la comunidad de El Gatal, municipio de Madero. El último reporte médico indica que el animal se encuentra completamente cicatrizado, lo que valida el protocolo de intervención inmediata que las autoridades sanitarias mantienen vigente en toda la región.

El titular de la Sader subrayó la importancia de monitorear las heridas del ganado, con énfasis en el ombligo de los becerros recién nacidos y en áreas vulnerables como ojos, boca y genitales. En caso de detectar la presencia de cualquier tipo de larva, instó a ejecutar de inmediato el protocolo de atención y notificar a las autoridades de Desarrollo Rural, ya sea a nivel local, estatal o federal, para realizar el rastreo correspondiente en la zona y evitar la propagación.

En los últimos días se han recorrido 57 comunidades, inspeccionado 254 ranchos y revisado más de 600 bovinos con el objetivo de controlar el gusano barrenador. Estas acciones incluyen verificaciones en diversos puntos estratégicos cercanos al foco inicial para impedir la propagación mediante la movilización de ganado; para ello, resulta indispensable contar con las guías de tránsito que aseguren el control de esta afectación.

Como parte del protocolo de contención, se colocaron trampas en un radio de 40 kilómetros respecto al caso inicial. Hasta el momento, el monitoreo no ha detectado la presencia de la mosca. Adicionalmente, se mantiene bajo vigilancia otro ejemplar sospechoso en la comunidad de Acaten, municipio de Madero.