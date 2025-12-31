Sacrificio y protección, trabajo de los policías en Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Año Nuevo es, para muchos, una noche de fiesta para dar la bienvenida a 365 oportunidades nuevas y hacer propósitos que, en su mayoría, quedan en la intención. Sin embargo, para otros se trata de una jornada laboral.

Sandra y Serafín son dos elementos policiales adscritos al Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su labor como integrantes de la Guardia Civil en estas fechas del año es prevenir y disuadir el delito.

Con menos de un año en la corporación, Sandra Pérez Pérez resaltó que su trabajo se enfoca en el acercamiento e inspección de personas. Indicó que, en múltiples ocasiones, ha detectado a ciudadanos que inicialmente niegan portar objetos y, tras la revisión, se les encuentra drogas u otras sustancias, lo cual activa los protocolos de seguridad del agrupamiento.

Ella es uno de los elementos que trabajará este Año Nuevo. Estar con su familia es un anhelo, pero proteger y garantizar la seguridad de la población es su prioridad:

"Me gustaría mucho, pero nuestra labor es cuidarlos a ustedes como ciudadanos. Es estar pendiente de lo que la ciudadanía ocupe y necesite", puntualizó.

También pidió a la población no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, usar siempre el cinturón de seguridad y evitar llevar infantes en el asiento delantero de los vehículos.

Por su parte, Serafín Correa Vargas, quien tiene año y medio adscrito a la Guardia Civil, ha vivido experiencias como persecuciones con personas armadas, agresiones directas, y la localización de personas sin vida. Él también estará de servicio en esta fecha, y exhortó a la población a confiar en las autoridades y denunciar cualquier irregularidad.