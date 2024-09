Saca tu crédito Infonavit y da el Grito de Independencia en tu propia casa

Si en este mes de septiembre quieres dar el grito de independencia en tu propio hogar, pero no te alcanza para comprar una casa o crees que por ser joven el Infonavit no te dará un crédito; debes saber que eso no es ningún impedimento para que cumplas tu sueño, ya que solo necesitas haber cotizado al Instituto durante un periodo de seis meses para iniciar tu trámite de financiamiento.

Recuerda que, si bien el tiempo de cotización continua es uno de los principales requisitos de la precalificación para sacar un financiamiento, el Infonavit también tomará en cuenta:

El ahorro que tengas en tu Subcuenta de Vivienda.

Tu salario.

Tu edad.

Otros factores que tienen que ver con la empresa para la que trabajas.

Si cumples con los requisitos de precalificación, lo cual puedes consultar en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), puedes obtener de forma individual un monto de crédito de hasta 2 millones 716 mil pesos.

Pero, si consideras que con tu crédito no te alcanza para comprar la casa que quieres, puedes juntarlo con otra persona, a través de Unamos Créditos.

Ventajas:

* Puedes unir tu financiamiento con uno de tus hermanos, tu papá, tu mamá, algún otro

familiar, un amigo o con tu pareja, incluso si son del mismo sexo.

* Juntos obtendrán un monto de financiamiento de hasta 4 millones 889 mil pesos.

* Accederán a una tasa de interés fija de 3.76% a 10.45%, dependiendo de su nivel salarial.

* Ambos serán dueños de la vivienda, de acuerdo con la parte proporcional de su crédito.

* Tú y la persona con la que juntes el financiamiento tendrán un Seguro de Vida y un Seguro

de Desempleo (Fondo de Protección de Pagos).

* No tendrán penalizaciones por pagos anticipados o por liquidar su crédito.

* Contarán con un Seguro de Daños que protegerá su vivienda contra desastres naturales.

* Si llegaran a presentar problemas para pagar, tendrán acceso a las diferentes soluciones de pago que ofrece el Instituto.

Considera que, para que puedan unir sus créditos, ambos deben cumplir con los requisitos de precalificación y contar con una relación laboral vigente.

avl