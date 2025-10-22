Sólo una denuncia presentó la Sader ante FGE por extorsión en el sector limonero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al enterarse de una situación de extorsión en contra de un productor de limón en la región de Apatzingán, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, afirmó Cuauhtémoc Ramírez Romero.

En medio de la ola de casos de extorsión que han denunciado los productores de forma pública durante las manifestaciones, en entrevista con medios de comunicación, el funcionario de la Sader mencionó que este caso data de 2022 y ha sido la única denuncia presentada de manera formal ante dicha instancia.

“Presentamos una denuncia, en el caso del limón en la Fiscalía. La ley ahora dice que cuando te enteras de algún hecho tienes que denunciarlo, y denunciamos la propia denuncia del compañero de cobro de piso en 2022”.

Cuauhtémoc Ramírez lamentó la muerte de Bernardo Bravo, líder citricultor en el valle de Apatzingán; mencionó que con él siempre tuvieron mucha comunicación para impulsar las medidas en la mejora del limón, por ejemplo, el plan agronómico integral para la atención del sector citrícola, financiamientos y mejora en sanidad vegetal y nutrición de cultivos.