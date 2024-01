Sólo el 15% de víctimas de "La Gran Familia" es reconocido como tal: Segob

"Algunas han llegado -a la CEEAV- bajo esta lógica, algunas otras han llegado ante la Comisión Nacional de Víctimas, en base a la valoración que ha hecho la comisión se les ha dado la calidad y están recibiendo medidas de asistencia, algunas otras no. Recordemos que cuando sucede el operativo en el 2014 no teníamos estas comisiones, estos mecanismos de acompañamiento hacia las víctimas, entonces muchas de ellas no han sido localizadas", dijo.

Para la localización de las víctimas de "La Gran Familia", el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) mantiene una campaña de difusión para dar con el otro 85% de las víctimas que no ha sido reconocida como tal.

"El año pasado todavía el SMRTV mantuvo una campaña de que, si habían estado en ese espacio, acudieran a obtener su registro correspondiente y ha sido mínima la porción de personas, niños y adolescentes que estuvieron en ese momento que han acudido su registro como víctima", apuntó Higuera Pérez.

La Gran Familia era el nombre de un orfanato ubicado en Zamora del que fueron rescatadas 596 personas, de las cuales 492 eran menores de edad. Dicho espacio estaba sobrepoblado de niños, niñas, adolescentes e incluso personas adultas a quienes obligaron a permanecer ahí pese a haber cumplido la mayoría de edad. Ahí a sus habitantes se les alimentada con comida podrida, dormían en el suelo entre plagas de animales, eran blanco de abusos físicos, psicológicos y sexuales. El orfanato estaba a cargo de Rosa Verduzco, "Mamá Rosa".

