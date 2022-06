Sólo 400 especialistas de Michoacán se inscribieron al reclutamiento nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la jornada nacional de reclutamiento y contratación para médicos especialistas en Michoacán sólo se inscribieron 400 de las 781 vacantes que había disponibles para cubrir la demanda de este rubro, compartió el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal explicó que de los 400 especialistas que se registraron, alrededor de 50 no cumplieron con la entrega de documentación, como cédula profesional, título o diploma, o no se presentaron en las mesas de recepción.

Mencionó que las regiones que menos tuvieron respuesta fue en donde eran poblaciones que no superaban los 200 mil habitantes, como Nocupétaro, La Huacana, Tuzantla o Maruata, que era donde más se necesitaban especialistas; además de que entre la principales razones por la que no se cubrieron las vacantes, dijo, es porque los doctores no quieren ir a las áreas rurales, la distancia y porque otros trabajan en el sector privado.

Descartó que los especialistas se nieguen a ir a las comunidades por cuestiones de inseguridad, ya que “el personal de salud, hasta este momento, es querido, apreciado en todos los municipios, van a ser su trabajo que es salvar vidas, apoyar a la población y no hemo tenido ese problema”.

Refirió que a nivel nacional los especialistas que más se registraron fueron anestesiólogos, ginecólogos y cirujanos generales, además de que se abrió una convocatoria para médicos generales y enfermeras.

Agregó que en esta última convocatoria en Michoacán se van a contratar 300 enfermeras y 150 médicos generales, por lo que los interesados se pueden registrar medicosdelbienestar.salud.gob.mx.

