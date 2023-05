Síndica deja a Tlalpujahua en el abandono

La síndica municipal de Tlalpujahua, Graciela Arredondo Reyes, dejó desde este mes de mayo a niños y niñas, así como a adultos mayores, sin apoyos sociales por no firmar los convenios de colaboración de programas sociales con el DIF Michoacán.

La omisión de la síndica municipal de este ayuntamiento es dejar en el municipio un total de mil 326 despensas que se reparten entre los grupos vulnerables, principalmente a personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, además para menores de 6 meses a 5 años 11 meses, de acuerdo a las reglas de operación del convenio marco.

El no firmarse este convenio de este 2023, también se deja sin atención a 19 espacios de alimentación con 50 beneficiarios cada uno dando un total de 1,000 beneficiarios mensualmente y 22 desayunadores escolares brindándole atención alimentaria a 540 beneficiarios mensualmente.

La omisión de la funcionaria municipal, quien se la pasa más en Morelia en actividades personales, que, en asuntos de gestión, fue porque "no he tenido tiempo de revisarlos y que era muy tarde para hacerlo, y que no firmaría algo que no conocía", afirmó Arredondo Reyes, quien es la representante jurídica del municipio para este tipo de gestiones ante el Gobierno de Michoacán.

Talpujahua es de los pocos municipios que se quedarán sin dar alimento a su población vulnerable por esta grave omisión de la síndica que podría ser responsable de una sanción administrativa por los órganos de fiscalización.

De acuerdo al oficio recibido por el DIF Michoacán, los tres convenios que se perderían serán los siguientes:

EJ/AFEVEM/EAEYD/438/2023. Convenio de colaboración para la operación del programa de salud y de bienestar comunitario para el ejercicio de 2023.

EI/AFEVEM/AYOA/389/2023. Convenio general de colaboración para la operación de los programas de alimentación escolar, a través de desayunos escolares calientes, atención alimentaria a grupos prioritarios y atención alimentaria a personas de situación de emergencia o de desastre para el ejercicio 2023.

EJ/AFEVEM/AYOA-DAIS/311/2023. Convenio de colaboración para la operación del programa de asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad para el ejercicio de 2023, el cual forma parte de la estrategia integral de asistencia social alimentaria y de desarrollo comentario 2023.