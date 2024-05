Síndica de Charo denuncia múltiples amenazas por parte del presidente con licencia, Chava Cortés

Desde octubre del 2022 a Facio García se le negaron actas de cabildo por supuesta instrucción de Cortés Espíndola, a ello se sumaron vejaciones, humillaciones e insultos "casi siempre en público", denunció. Asimismo, dijo, al regresar a su oficina en el ayuntamiento tras un incidente descubrió que todo el personal a su cargo había sido movido de área dejándola sin equipo de trabajo.

La presunta amenaza de mayor gravedad vino luego de que Sara Edith se reunión con síndicas de otros municipios para llevar a cabo una plática en torno a Violencia Política con Razón de Género (VPRG); el encuentro no fue bien visto por el alcalde con licencia y acusó a su funcionaria de "incitar" a sus homólogas. Facio García, evidentemente afectada y entre sollozos narró lo siguiente:

"Me llamó chismosa, metiche, pinche vieja nahualuda, me dijo que me largara, que yo quería acabar con su proyecto político, que yo estaba organizando a las síndicas en su contra. Fue uno de los momentos más humillantes, que alguien y te diga delante de la gente que no vales nada. Salí llorando y le pedí mi renuncia".

Sara Edith fue auxiliada por otras mujeres que la acuerparon y apoyaron, no obstante continuaron las amenazas:

"Salvador todavía gritaba: 'Ahora sí te va a cargar la chingada, no debiste presentar en el fiscalía'. Fue esa noche cuando dijo una frase que me trastornó porque no me esperaba eso, me amenazó de muerte, dijo, 'un día de estos vas a aparecer en una zanja'". Fue entonces cuando acudió a la FGE en calidad de denunciante y asentada en la carpeta de investigación 100-32-023416-06.

La queja ante las autoridades electorales no procedió, pues el Tribunal Electoral de Michoacán desestimó la denuncia al justificar que las pruebas presentadas por la síndica eran improcedentes, situación que, dijo, la pone nuevamente en una posición de riesgo.

Sara Edith Facio reconoce miedo por las posibles represalias en su contra, una vez de haber denunciado y narrado ante medios de comunicación la violencia que vive desde hace poco menos de dos en el cabildo de Charo.

"Estas personas no merecen estar ahí ni ser candidatos, merecen castigos ejemplares, son unos lobos depredadores de mujeres. Hago extensión de esta denuncia, tengo miedo, pero aquí estoy", culminó.

