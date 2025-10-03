Tuzantla accederá a más créditos con apoyo de Sí Financia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) consolidó una alianza estratégica con el Ayuntamiento de Tuzantla para ampliar la colocación crediticia en el municipio.

Esta acción, encabezada por Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de Sí Financia, y el presidente municipal, Fernando Ocampo Mercado, busca impulsar el crecimiento de los emprendimientos y empresas locales. Además, coincidieron en que el acceso al financiamiento es clave para preservar y generar empleos en el municipio.

Gutiérrez Aviña recordó que, en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han entregado en Tuzantla tres créditos por un de 350 mil pesos, mismos que han permitido conservar 16 empleos formales.