Tuzantla accederá a más créditos con apoyo de Sí Financia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) consolidó una alianza estratégica con el Ayuntamiento de Tuzantla para ampliar la colocación crediticia en el municipio.
Esta acción, encabezada por Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de Sí Financia, y el presidente municipal, Fernando Ocampo Mercado, busca impulsar el crecimiento de los emprendimientos y empresas locales. Además, coincidieron en que el acceso al financiamiento es clave para preservar y generar empleos en el municipio.
Gutiérrez Aviña recordó que, en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han entregado en Tuzantla tres créditos por un de 350 mil pesos, mismos que han permitido conservar 16 empleos formales.
Estos esquemas, apuntó, destacan por ofrecer tasas de interés más bajas que la banca comercial, con el objetivo de brindar condiciones competitivas a micro, pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, el alcalde Fernando Ocampo Mercado resaltó la relevancia de este respaldo financiero: “Para Tuzantla, contar con el apoyo de Sí Financia representa dignificar el esfuerzo de nuestros negocios locales y fortalecer la coordinación entre el gobierno municipal y el estatal”, afirmó.
RPO