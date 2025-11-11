Sí Financia ofrece créditos Fuerza Mujer con tasa de interés mensual desde el 0%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) en coordinación con la Caja Morelia Valladolid, ofrece créditos para mujeres con una tasa de interés mensual desde el cero por ciento, que van desde tres mil hasta 25 mil pesos, informó el director general, Gabriel Gutiérrez Aviña.

El programa insignia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Fuerza Mujer, ha tenido un impacto significativo desde su lanzamiento en 2022, al entregar siete mil 377 créditos destinados a impulsar los proyectos productivos de las beneficiarias. Para facilitar este acceso a nivel estatal, el Sí Financia subsidia las tasas de interés mediante alianzas con diversas cajas de ahorro, incluyendo Caja Morelia Valladolid y Caja Popular Cerano.

Con Caja Morelia Valladolid, las mujeres de 18 a 69 años con al menos un año de actividad productiva pueden acceder a créditos de 3 mil a 25 mil pesos en tres etapas. La primera es de tres mil a 15 mil pesos con tasa del cero por ciento mensual; la segunda, de tres mil a 20 mil pesos con tasa del 0.42 por ciento mensual; y la última, de tres mil a 25 mil pesos con una tasa mensual del 0.83 por ciento. De esta forma, las mujeres pueden acceder fácilmente a financiamientos que las ayuden a impulsar sus negocios.