Sí Financia impulsa el desarrollo en Lagunillas con 2.1 mdp en créditos

Lagunillas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha entregado 2.1 millones de pesos en créditos a emprendimientos y empresas de Lagunillas, lo que ha permitido la generación y conservación de empleos en el municipio.

Lo anterior lo informó el director general de la institución, Gabriel Gutiérrez Aviña, durante la firma del convenio de colaboración con el presidente municipal de Lagunillas, Octavio Chávez Aguirre. El acuerdo establece un marco de cooperación para fortalecer la entrega de financiamientos y ampliar el acceso de las y los empresarios del municipio a esquemas de crédito.