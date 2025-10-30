Sí Financia alerta sobre modalidades de fraude financiero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fraudes financieros tienen múltiples formas de operar, por lo que se reportan 3.5 millones de reclamaciones al respecto en todo México, lo cual representa afectaciones por más de 9 mil millones de pesos, por ello es importante detectarlos, conocerlos y prevenirlos, destacó la asesora y ombudsman de HSBC, Ireri Lejía Flores.

En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, con sede en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo —actividad coordinada por el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)— se alertó sobre las principales modalidades de fraude que actualmente afectan a las y los usuarios del sistema bancario en México, así como sobre las medidas más efectivas para proteger la información personal y patrimonial.

La especialista financiera explicó que este tipo de fraudes van desde canales digitales hasta el uso y manipulación de estados de cuenta bancarios, los cuales sirven para suplantar identidades. Compartió algunas de las principales modalidades de fraude detectadas, como el crédito exprés; smishing, que son mensajes de texto que simulan provenir de instituciones oficiales para obtener datos personales; phishing, que son correos electrónicos falsos que buscan que el usuario proporcione contraseñas o información bancaria, entre otros.