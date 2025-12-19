Ruta económica de Michoacán va por buen camino, avalúa economista; anticipa crecimiento favorable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El economista e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Heliodoro Gil Corona, evaluó que la ruta económica proyectada por el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla “va por buen camino” y anticipó que la entidad cerrará el año con un crecimiento muy favorable.

Durante la presentación de la iniciativa de reforma para prohibir la contratación de deuda pública de largo plazo, que exceda la duración de la administración en funciones, informó que los ingresos propios han mejorado un 7.7 por ciento del total estatal.

“El gasto público de poco más de 100 mil millones de pesos en este 2025 es clave para fortalecer la demanda interna y contribuir a lograr un crecimiento económico estatal, este año, de cerca del 2 por ciento, muy superior a la tasa que se proyecta para el presente año a nivel nacional, que anda por el orden del 0.5 por ciento”, dijo.

Además, señaló que, de acuerdo con datos del Inegi, se ha observado que las actividades industriales en Michoacán, que habían decrecido en los últimos dos años, de enero a agosto de 2025 crecieron cerca del 4 por ciento, donde destaca la manufactura durante el mes de agosto con un crecimiento del 32 por ciento, tras un largo tiempo que sufrió un aletargamiento.

El especialista indicó que otras áreas donde la entidad ha registrado un comportamiento positivo es en el campo, que ha mantenido en los últimos 5 años.

“Este buen momento de la parte agrícola, más el momento que estamos observando en la parte industrial, es lo que pauta de que el crecimiento económico para este año va a ser muy favorable”, concluyó.