Ruta de lectura dentro del Plan Michoacán comenzará en diciembre

En su primera etapa, la ruta contempla 16 acciones de fomento a la lectura en cinco sedes del estado. En cada punto se instalará el Librobús con materiales bibliográficos a bajo costo y se realizarán lecturas compartidas, mediación lectora y actividades con clubes y salas de lectura en escuelas y plazas públicas. El objetivo es acercar prácticas de animación lectora a espacios comunitarios y educativos, garantizando el derecho al acceso al libro, la oralidad y la lectura por placer.

Durante las jornadas, la editorial Cuarta República donará cuatro mil libros que fortalecerán las actividades en cada municipio. Esta ruta, que inicia en diciembre de 2025, continuará a lo largo de 2026 en distintas comunidades del estado, ampliando el alcance del programa.