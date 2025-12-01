Ruta de la Lectura llegará a cinco municipios de Michoacán: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Contepec, Zinapécuaro, Tacámbaro, Pátzcuaro y Tlalpujahua son los municipios que se beneficiarán con la Ruta de la Lectura, como parte de las acciones que se contemplan en el eje tres del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), se tiene contemplado realizar 26 clubes de lectura y 13 salas de lectura que brindarán acompañamiento a las acciones de fomento a la lectura en instituciones educativas y plazas públicas. Esta estrategia se llevará a cabo del 8 al 16 de diciembre.

Asimismo, y a través de la Editorial Cuarta República, se realizará el recorrido del Librobús con 4 mil libros, para que las infancias, adolescencias y juventudes se adentren al mundo de la lectura como una estrategia para alejarlos de las drogas y fortalecer su imaginación.

También, el Fondo de Cultura Económica (FCE) enviará a Michoacán, como parte de la estrategia, 20 mil ejemplares de la colección “25 para el 25”, que busca fomentar la lectura en adolescentes y jóvenes, con títulos de literatura latinoamericana de finales del siglo pasado.

La Secretaría de Educación en el Estado comentó que esta acción es una primera etapa que contempla 16 acciones destinadas a acercar prácticas de animación lectora a espacios comunitarios y educativos, a fin de garantizar el acceso al libro, la oralidad y la lectura.