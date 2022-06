Rosalba Morales Bartolo, cocinera michoacana con alcance internacional

"Me gusta mucho la cocina, para mí es mi alma y mi corazón, lo hago con mucho gusto, me siento muy feliz y realizada. No pensé que la cocina me fuera dar el cambio de mi hogar, una economía estable. Estoy muy agradecida".

Aunque Rosalba Morales aseguró que no recibe apoyo gubernamental, expresó que es suficiente la promoción que realizan desde la Secretaría de Turismo, ya que le ha servido para darse a conocer.

Al entrar a su casa se aprecia una pared con reconocimientos y fotografías con personajes públicos, desde exgobernadores, chef reconocidos y algunos personajes de la farándula que han visitado su cocina o que ha compartido con ellos en los diferentes eventos en los que ha participado.