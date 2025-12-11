Rondas comunitarias siguen sin armamento en 40% de comunidades indígenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán, afirmó que el 40 por ciento de las rondas comunitarias continúan sin armamento, por lo que —dijo— se encuentran en situación de indefensión.

En entrevista colectiva, el representante comunero explicó que más del 50 por ciento de las rondas sí cuenta con armas, sin embargo, las restantes siguen a la espera de concluir los procesos de capacitación y certificación, mismos que —señaló— ya llevan casi dos años sin resolverse.

“El 60 por ciento de las rondas tiene armamento, el 40 por ciento restante está en proceso de indefensión. Urge una mesa con el secretario de Seguridad federal y con la Defensa Nacional para acelerar los procesos de armamento”, expresó.

Agregó que en Michoacán existen actualmente 48 consejos de gobierno comunitario, pero pocos han recibido armamento, especialmente en las cuatro regiones purépechas. Asimismo, cuestionó que la construcción del cuartel anunciada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en San Felipe de los Herreros no fue consultada con la población local.