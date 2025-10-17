¡Rodada, leyendas, catrinas y más! Así será la Fiesta de la flor de Cempasúchil en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 24 al 26 de octubre, el municipio de Tarímbaro vivirá la Fiesta de la Flor de Cempasúchil 2025, una celebración llena de cultura, tradición y actividades para toda la familia, que tendrá como sede principal El Colegio de Tarímbaro.
Con actividades que incluyen recorridos de leyendas, pasarela de catrinas, eventos deportivos, talleres infantiles y espectáculos culturales, la fiesta busca resaltar la riqueza simbólica del cempasúchil como flor representativa del Día de Muertos en México.
Inauguración oficial
Recorrido y premiación de altares
Taller de manualidades infantiles
Juego de pelota prehispánico (Uarhukua Chanakua)
Recorrido de leyendas
Torneo de basquetbol
Participaciones escolares y talleres
Desfile de leyendas mexicanas
Segundo juego de pelota prehispánico
Premiación de desfile y recorrido nocturno de leyendas
Rodada ciclista (rutas de 18 y 35 km)
Finales del torneo de basquetbol
Pasarela de catrinas (categorías infantil y juvenil)
Premiación y baile con banda en vivo
El evento deportivo arrancará el domingo 26 a las 8:00 a.m. desde la Plaza Principal de Tarímbaro y finalizará en El Colegio. Habrá dos rutas:
35 km (profesional)
18 km (principiante)
Se realizará el 25 de octubre a las 7:00 p.m., con salida frente al H. Ayuntamiento de Tarímbaro y meta en El Colegio. Participantes podrán ganar premios en efectivo por creatividad, maquillaje, vestuario y originalidad.
Será el domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en El Colegio. Está dirigida a niños y jóvenes, y también premiará a los mejores en vestuario y caracterización. La inscripción es gratuita y cierra el 23 de octubre.
SHA