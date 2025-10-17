¡Rodada, leyendas, catrinas y más! Así será la Fiesta de la flor de Cempasúchil en Tarímbaro

Con actividades que incluyen recorridos de leyendas, pasarela de catrinas, eventos deportivos, talleres infantiles y espectáculos culturales, la fiesta busca resaltar la riqueza simbólica del cempasúchil como flor representativa del Día de Muertos en México.

🌼 Actividades destacadas por día:

📅 Viernes 24 de octubre

Inauguración oficial

Recorrido y premiación de altares

Taller de manualidades infantiles

Juego de pelota prehispánico (Uarhukua Chanakua)

Recorrido de leyendas

📅 Sábado 25 de octubre

Torneo de basquetbol

Participaciones escolares y talleres

Desfile de leyendas mexicanas

Segundo juego de pelota prehispánico

Premiación de desfile y recorrido nocturno de leyendas

📅 Domingo 26 de octubre

Rodada ciclista (rutas de 18 y 35 km)

Finales del torneo de basquetbol

Pasarela de catrinas (categorías infantil y juvenil)

Premiación y baile con banda en vivo

🚲 Rodada ciclista

El evento deportivo arrancará el domingo 26 a las 8:00 a.m. desde la Plaza Principal de Tarímbaro y finalizará en El Colegio. Habrá dos rutas:

35 km (profesional)

18 km (principiante)

🧟‍♂️ Recorrido de Leyendas Mexicanas

Se realizará el 25 de octubre a las 7:00 p.m., con salida frente al H. Ayuntamiento de Tarímbaro y meta en El Colegio. Participantes podrán ganar premios en efectivo por creatividad, maquillaje, vestuario y originalidad.

💀 Gran Pasarela de Catrinas

Será el domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en El Colegio. Está dirigida a niños y jóvenes, y también premiará a los mejores en vestuario y caracterización. La inscripción es gratuita y cierra el 23 de octubre.