Michoacán

¡Rodada, leyendas, catrinas y más! Así será la Fiesta de la flor de Cempasúchil en Tarímbaro

Durante tres días, el municipio celebrará con talleres, leyendas, rodada ciclista, concursos y pasarela de catrinas
¡Rodada, leyendas, catrinas y más! Así será la Fiesta de la flor de Cempasúchil en Tarímbaro
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 24 al 26 de octubre, el municipio de Tarímbaro vivirá la Fiesta de la Flor de Cempasúchil 2025, una celebración llena de cultura, tradición y actividades para toda la familia, que tendrá como sede principal El Colegio de Tarímbaro.

Con actividades que incluyen recorridos de leyendas, pasarela de catrinas, eventos deportivos, talleres infantiles y espectáculos culturales, la fiesta busca resaltar la riqueza simbólica del cempasúchil como flor representativa del Día de Muertos en México.

🌼 Actividades destacadas por día:

📅 Viernes 24 de octubre

  • Inauguración oficial

  • Recorrido y premiación de altares

  • Taller de manualidades infantiles

  • Juego de pelota prehispánico (Uarhukua Chanakua)

  • Recorrido de leyendas

📅 Sábado 25 de octubre

  • Torneo de basquetbol

  • Participaciones escolares y talleres

  • Desfile de leyendas mexicanas

  • Segundo juego de pelota prehispánico

  • Premiación de desfile y recorrido nocturno de leyendas

📅 Domingo 26 de octubre

  • Rodada ciclista (rutas de 18 y 35 km)

  • Finales del torneo de basquetbol

  • Pasarela de catrinas (categorías infantil y juvenil)

  • Premiación y baile con banda en vivo

🚲 Rodada ciclista

El evento deportivo arrancará el domingo 26 a las 8:00 a.m. desde la Plaza Principal de Tarímbaro y finalizará en El Colegio. Habrá dos rutas:

  • 35 km (profesional)

  • 18 km (principiante)

🧟‍♂️ Recorrido de Leyendas Mexicanas

Se realizará el 25 de octubre a las 7:00 p.m., con salida frente al H. Ayuntamiento de Tarímbaro y meta en El Colegio. Participantes podrán ganar premios en efectivo por creatividad, maquillaje, vestuario y originalidad.

💀 Gran Pasarela de Catrinas

Será el domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en El Colegio. Está dirigida a niños y jóvenes, y también premiará a los mejores en vestuario y caracterización. La inscripción es gratuita y cierra el 23 de octubre.

SHA

El Colegio de Tarímbaro
Fiesta de la Flor de Cempasúchil 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com