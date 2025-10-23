¡Rodada de Noche de Muertos 2025 llega a Nahuatzen!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Este 31 de octubre a las 9:00 p.m., prepárate para una noche de tradición, motores y mucho color en la Plaza Principal de Nahuatzen. El Gobierno Municipal invita a todos los que aman las motocicletas y autos a unirse a la Rodada de Noche de Muertos 2025.

Los vehículos estarán decorados con los temas más espeluznantes y los conductores transformados en auténticos Catrines para esta gran fiesta. Además, el recorrido por las principales calles de la cabecera municipal estará lleno de luces, música y una energía única que solo Halloween puede traer.

¡Y lo mejor de todo! Habrá premios en efectivo para los ganadores: