¡Rodada de Noche de Muertos 2025 llega a Nahuatzen!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Este 31 de octubre a las 9:00 p.m., prepárate para una noche de tradición, motores y mucho color en la Plaza Principal de Nahuatzen. El Gobierno Municipal invita a todos los que aman las motocicletas y autos a unirse a la Rodada de Noche de Muertos 2025.

Los vehículos estarán decorados con los temas más espeluznantes y los conductores transformados en auténticos Catrines para esta gran fiesta. Además, el recorrido por las principales calles de la cabecera municipal estará lleno de luces, música y una energía única que solo Halloween puede traer.

¡Y lo mejor de todo! Habrá premios en efectivo para los ganadores:

  • 1er lugar: $3,000

  • 2do lugar: $2,000

  • 3er lugar: $1,000

🎨 ¿Cómo inscribirse?

Para participar, solo tienes que inscribirte en la Oficina de Educación, Cultura y Salud de Nahuatzen antes del 28 de octubre en la Oficina de Educación, Cultura y Salud de Nahuatzen, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m..

