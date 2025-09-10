Michoacán

Robots, drones y creatividad: llega el 14º Encuentro de Robótica en Michoacán

Participan robots insectos, sumo robótico, drones y prototipos tecnológicos de impacto social
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover el desarrollo de competencias para la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la creatividad, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de Michoacán lanzó la convocatoria para la 14ª edición del Encuentro de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico, que se realizará el próximo 14 de noviembre, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Piedad.

En conferencia de prensa, la directora general del ICTI, Alejandra Ochoa Zarzosa, informó que la convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, tanto de instituciones públicas como privadas.

Categorías y subcategorías

Ochoa Zarzosa explicó que el evento contempla tres categorías principales:

  • Prototipos de Desarrollo Tecnológico para la Discapacidad

  • Prototipos de Desarrollo Tecnológico

  • Competencias de Robots, que incluye subcategorías como:

    • Carreras de robots insectos

    • Lucha de sumo entre robots

    • Competencia de drones

    • Robot soccer de radio control, una subcategoría dirigida especialmente a niñas y mujeres.

La funcionaria destacó que se entregarán premios económicos a los primeros lugares de cada categoría, que irán desde 8 mil hasta 11 mil pesos, además de premios en las diferentes subcategorías.

Finalmente, invitó a la comunidad estudiantil interesada a consultar las bases completas en la página web oficial del ICTI: www.icti.michoacan.gob.mx

