Robots, drones y creatividad: llega el 14º Encuentro de Robótica en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover el desarrollo de competencias para la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la creatividad, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de Michoacán lanzó la convocatoria para la 14ª edición del Encuentro de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico, que se realizará el próximo 14 de noviembre, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Piedad.

En conferencia de prensa, la directora general del ICTI, Alejandra Ochoa Zarzosa, informó que la convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, tanto de instituciones públicas como privadas.