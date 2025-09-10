Robots, drones y creatividad: llega el 14º Encuentro de Robótica en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover el desarrollo de competencias para la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la creatividad, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de Michoacán lanzó la convocatoria para la 14ª edición del Encuentro de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico, que se realizará el próximo 14 de noviembre, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Piedad.
En conferencia de prensa, la directora general del ICTI, Alejandra Ochoa Zarzosa, informó que la convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, tanto de instituciones públicas como privadas.
Ochoa Zarzosa explicó que el evento contempla tres categorías principales:
Prototipos de Desarrollo Tecnológico para la Discapacidad
Prototipos de Desarrollo Tecnológico
Competencias de Robots, que incluye subcategorías como:
Carreras de robots insectos
Lucha de sumo entre robots
Competencia de drones
Robot soccer de radio control, una subcategoría dirigida especialmente a niñas y mujeres.
La funcionaria destacó que se entregarán premios económicos a los primeros lugares de cada categoría, que irán desde 8 mil hasta 11 mil pesos, además de premios en las diferentes subcategorías.
Finalmente, invitó a la comunidad estudiantil interesada a consultar las bases completas en la página web oficial del ICTI: www.icti.michoacan.gob.mx
