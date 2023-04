Robo de maquinaria pequeña, el delito que más padecen los constructores en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reconocer son afectados por la inseguridad, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Alberto Adame Ochoa, destacó el robo de materiales o maquinaria pequeña como el delito que más padecen los constructores.

En entrevista, Adame Ochoa mencionó que pese a las denuncias interpuestas la respuesta de las autoridades es desinteresada en el crimen, pues sugieren a los denunciantes hacer efectivo el seguro, deslindándose de su responsabilidad de perseguir el delito.

"Lo que nos dicen es que hagamos efectivo el seguro, pero eso no soluciona porque con mucho sacrificio se consigue un equipo; no todo está pagado al 100%; el seguro puede pagar el adeudo del banco, pero el anticipo que pagaste es la depreciación del equipo. En el fuero común no estamos siendo atendidos", dijo.