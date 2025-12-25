Reyes Magos llegarán al zoológico de Morelia este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la visita de Santa Claus y del travieso Grinch, el zoológico de Morelia se prepara para recibir a los Tres Reyes Magos a partir de este viernes 26 de diciembre, como parte de las celebraciones previas al Día de Reyes, una de las fechas más esperadas por los niños mexicanos.
De acuerdo con lo anunciado en sus canales oficiales, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán presentes en el zoo de Morelia para convivir con las niñas y niños que deseen entregarles su cartita, tomarse una fotografía y vivir la magia de esta tradición. El horario para esta actividad será de 11:00 a 14:00 horas todos los días.
Es de recordar que el zoológico tendrá horarios especiales durante las fiestas de fin de año. El miércoles 31 de diciembre abrirá de 10:00 a 14:00 horas, mientras que el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, operará en horario de 10:00 a 18:00 horas, por lo que las familias podrán aprovechar para convivir y disfrutar de las instalaciones.
Estas actividades forman parte del programa decembrino del recinto, que busca reforzar la convivencia familiar, promover las tradiciones mexicanas y ofrecer experiencias memorables para la niñez michoacana en estas fechas.
