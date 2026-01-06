Reyes Magos iluminan Uruapan con sonrisas y esperanza

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron entre risas, colores y asombro en el parque La Pinera, acompañados por una caravana de sueños hecha de juguetes, sorpresas y esperanza. La Pinera se convirtió en un espacio donde la infancia volvió a ser el centro de todo, donde cada sonrisa confirmó que la magia aún existe cuando se trabaja en comunidad.

La presidenta municipal, Grecia Quiroz, dio la bienvenida a los Reyes Magos y reconoció el esfuerzo colectivo que permitió llevar alegría a cada rincón del municipio. A lo largo de la jornada, familias enteras disfrutaron de juegos, brincolines, pinta caritas, rifas y actividades recreativas que llenaron el parque de vida y emoción.

Uno de los momentos más esperados fue la rifa de bicicletas y premios, entregados personalmente por la presidenta municipal, quien compartió con las y los pequeños la emoción de recibir un regalo que, más allá de su valor material, simbolizó cuidado, cercanía y esperanza.