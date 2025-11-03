Revelan videos del agresor de Carlos Manzo en Uruapan; disparó al menos siete veces

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Gobierno de Michoacán dieron a conocer este lunes imágenes del agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. En los videos captados por cámaras públicas y privadas en la plaza central, se observa a un hombre vestido con suéter blanco con capucha, momentos antes del ataque.

De acuerdo con las autoridades, el individuo disparó en al menos siete ocasiones contra el edil, quien se encontraba en un evento público por la inauguración del Festival de las Velas. El ataque ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre, frente a ciudadanos y familiares.

El atacante fue sometido y abatido en el lugar por escoltas del presidente municipal, quienes formaban parte de su círculo de seguridad.

Hasta el momento, la identidad del agresor no ha sido confirmada, ya que al momento de su revisión no se le encontraron credenciales de identificación. Las autoridades indicaron que se trabaja en su plena identificación mediante huellas dactilares y registros biométricos.