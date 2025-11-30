Revelan videos de persecuciones policiacas en Michoacán para recuperar autos robados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cámaras del C5 Michoacán captaron en tiempo real varias persecuciones policiales que derivaron en la recuperación de cuatro vehículos robados en distintos municipios del estado.

El video, compartido en redes sociales, muestra el seguimiento operativo coordinado con la Guardia Civil.

Las acciones se desarrollaron en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, donde los sistemas de videovigilancia detectaron los automotores con reporte de robo.

A través del monitoreo y despliegue táctico, se logró detener la marcha de los vehículos y poner a disposición a las personas relacionadas con los hechos.

Las grabaciones evidencian cómo, en tiempo real, los operadores del C5 alertaron a las unidades en campo y dirigieron las persecuciones que terminaron con resultados positivos para la seguridad estatal.

Las autoridades reiteraron que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1 para recibir atención inmediata.

Así fue la recuperación: