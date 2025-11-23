Revelan video del choque que cobró tres vidas en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video captado por cámaras de seguridad reveló el momento exacto del accidente vehicular ocurrido la mañana del domingo en la avenida Madero Norte, a la altura del puente Palo Alto, en Zamora.

En las imágenes se observa cómo una patrulla de la Guardia Nacional impacta a gran velocidad contra una camioneta negra que cruzaba la vialidad.