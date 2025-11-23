Revelan video del choque que cobró tres vidas en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video captado por cámaras de seguridad reveló el momento exacto del accidente vehicular ocurrido la mañana del domingo en la avenida Madero Norte, a la altura del puente Palo Alto, en Zamora.
En las imágenes se observa cómo una patrulla de la Guardia Nacional impacta a gran velocidad contra una camioneta negra que cruzaba la vialidad.
El fuerte impacto provocó la muerte de al menos tres personas, entre ellas una mujer y, presuntamente, dos menores de edad, además de varios lesionados, incluidos elementos de la Guardia Nacional.
En el lugar trabajaron equipos de auxilio que trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, mientras que la zona fue acordonada para facilitar las maniobras de rescate y permitir el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial detallada ni informado si el video formará parte de la carpeta de investigación, sin embargo, las imágenes podrían ser clave para esclarecer responsabilidades.
