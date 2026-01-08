De acuerdo con autoridades, el hombre no ha sido identificado, pero se presume que tenía entre 35 y 45 años de edad, era de piel morena y con bigote ralo. El hallazgo fue atendido por elementos de la Guardia Civil y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes trasladaron el cuerpo a la morgue para practicar la necropsia de ley.

Este jueves se reportó un nuevo hallazgo en Cuitzeo: cuatro torsos humanos fueron localizados en costales y bolsas, en un hecho que las autoridades ya investigan como posible continuación de la misma línea delictiva. Asimismo, el fiscal señaló que el Cártel de Santa Rosa estaría vinculado con ambos hechos violentos.

“A diferencia de este hecho del lunes, el día de hoy hacen algunas detonaciones de arma de fuego y dejan rosas secas, y esto es muy común del Cártel de Santa Rosa, que deja rosas posterior a ciertos hechos delictivos y, por ahí, puede venir esta línea de investigación”, señaló el titular de la FGE. La zona permanece bajo resguardo de fuerzas estatales, federales y municipales.