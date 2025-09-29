Revelan resolución judicial que cancela corrida de toros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, integrantes de la asociación civil Hermano Animal difundieron el documento oficial emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, en el que se ordena la suspensión total de la corrida de toros prevista para este 30 de septiembre en la Plaza Monumental de Morelia.

El recurso fue promovido por la activista Wendy Lara, representante de Hermano Animal, mediante un juicio contencioso administrativo. La resolución señala que la medida cautelar se concede hasta que se determine de fondo la legalidad del evento taurino, programado bajo el título “Tauromaquia y/o festejo charro taurino”.

Con esta suspensión provisional, la celebración del espectáculo en uno de los recintos más emblemáticos de la capital michoacana queda detenida. El documento judicial hace referencia a la aplicación de la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán.