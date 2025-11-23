Revelan carta póstuma de un implicado en homicidio de Manzo

Por: César Cabrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El contenido de una carta póstuma escrita presuntamente por uno de los implicados en el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue revelada ayer durante la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público.

La carta habría sido escrito por Ramiro N., el hombre de 35 años que fue hallado sin vida junto con Josué N., de 16, años, sobre la carretera Uruapan-Paracho, el pasado 10 de noviembre.

Este hombre, según las pesquisas, fue contactado por un personaje apodado El Combo y/o El King Kong, quien lo reclutó a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ramiro, tras quedar desempleado en una fábrica de perfumes y dedicarse al comercio informal, decidió viajar a Uruapan, recibiendo un primer pago de cuatro mil pesos. En capital, dejó a su pareja y madre de sus hijos.

Después, con otro pago que recibió de 4 mil pesos, mandó traer a su familia, quienes siempre tuvieron conocimiento de su ocupación.

La carta de Ramiro fue encontrada por su pareja, de nombre Paulina, al interior de una maleta, luego de que este, días antes de su muerte, El Licenciado le ordenó ir al poblado de La Basilia para esconderse.

"No quiero ir, pero tengo que obedecer", le habría dicho Ramiro a su pareja, antes de partir a bordo de un taxi, siendo la última vez que lo vio con vida.

Presagiando su trágico final, Ramiro, quien dentro del homicidio de Carlos Manzo fungió como el reclutador de Víctor Manuel U., y Josué N., quienes se conocieron al interior de una clínica de rehabilitación, fue que dejó la carta donde le reveló varios secretos.

"Mi hija, cuando leas estás letras se te llenarán los ojos de agua. Perdóname, hice las cosas mal, te fallé. No andaba en nada del aguacate, te mentí. Solo quería hacer algo para ustedes y te fallé. Ni tú ni nadie tienen la culpa de lo que hice. Seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar. Cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para El Licenciado. Espero que me perdones, y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía...", reza parte del contenido de la carta.

BCT