Revela Harfuch cronología y operación del crimen de Carlos Manzo en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, no fue un hecho aislado ni improvisado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán, fue el resultado de una operación planeada con mensajes cifrados, monitoreo en tiempo real, amenazas entre criminales y órdenes tajantes para disparar sin importar a quién lo acompañara.
Así lo revelaron este miércoles el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, tras confirmar la detención de Jorge Armando "N", alias El "Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato.
Ramiro "N" envió al grupo un video grabado desde la jardinera donde más tarde ocurriría el ataque. Informó que estaba ubicado para seguir al “cliente”, apodo que usaban para referirse al alcalde Manzo.
Los cómplices notificaron que Carlos Manzo ya estaba en el Festival de las Velas, transmitiendo en vivo en redes sociales. Esto permitió confirmar su presencia y planear el momento del ataque.
Ramiro informó que el tirador había sido sometido por las autoridades y que Manzo estaba siendo atendido. También compartió un video del lugar tras la agresión.
Solicitó que recogieran a Fernando Josué "N", uno de los acompañantes del agresor.
Víctor Manuel “N”: autor material, abatido en el lugar.
Fernando Josué “N” y Ramiro “N”: acompañaron al tirador; ambos fueron hallados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.
Jorge Armando “N”, señalado como líder y autor intelectual. Fue detenido en Morelia.
Las investigaciones detallan que El Licenciado fue quien presionó a los participantes para llevar a cabo la ejecución sin importar si Carlos Manzo estaba acompañado. "Deben ultimar a como dé lugar", habría ordenado minutos antes del ataque.
De acuerdo con las autoridades, el grupo criminal usaba aplicaciones de mensajería para coordinarse. Ramiro "N" era considerado instructor dentro del grupo: enseñaba manejo de armas y ejercía castigos físicos a quienes no obedecían órdenes.
En su detención, a Jorge Armando “N” se le aseguraron:
Un arma de fuego corta y cargador
Dosis de droga tipo cristal
Equipos telefónicos y vehículo
Una identificación falsa
rmr