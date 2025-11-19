Revela Harfuch cronología y operación del crimen de Carlos Manzo en Uruapan

Cronología del ataque de la noche del sábado 1 de noviembre

18:06 horas

Ramiro "N" envió al grupo un video grabado desde la jardinera donde más tarde ocurriría el ataque. Informó que estaba ubicado para seguir al “cliente”, apodo que usaban para referirse al alcalde Manzo.

19:45 horas

Los cómplices notificaron que Carlos Manzo ya estaba en el Festival de las Velas, transmitiendo en vivo en redes sociales. Esto permitió confirmar su presencia y planear el momento del ataque.

20:00 horas

Ramiro informó que el tirador había sido sometido por las autoridades y que Manzo estaba siendo atendido. También compartió un video del lugar tras la agresión.

20:14 horas

Solicitó que recogieran a Fernando Josué "N", uno de los acompañantes del agresor.

Los implicados

Las investigaciones detallan que El Licenciado fue quien presionó a los participantes para llevar a cabo la ejecución sin importar si Carlos Manzo estaba acompañado. "Deben ultimar a como dé lugar", habría ordenado minutos antes del ataque.

La célula criminal

De acuerdo con las autoridades, el grupo criminal usaba aplicaciones de mensajería para coordinarse. Ramiro "N" era considerado instructor dentro del grupo: enseñaba manejo de armas y ejercía castigos físicos a quienes no obedecían órdenes.

En su detención, a Jorge Armando “N” se le aseguraron: