Reubican más de 100 árboles por obra de distribuidor salida a Pátzcuaro

En un esfuerzo por minimizar el impacto ambiental, se logró rescatar y trasplantar el 90 por ciento de los árboles. Esta cifra, sin precedentes en el desarrollo de infraestructura pública en Michoacán, sienta un precedente para futuras obras. Dichas acciones también se replicarán en el distribuidor Eréndira, el Paso Independencia y el nuevo Anillo Periférico de Morelia.

A estas acciones se suma la compensación de 30 árboles por cada uno de los que fueron removidos por las obras, lo que se traduce en un total de 6 mil 930 árboles de especies nativas. Los recursos ya fueron entregados al Ayuntamiento de Morelia para su plantación, además de la nueva vegetación que se colocará en los bajopuentes de estas magnas obras.