Modelo de compensación ambiental será replicado en distribuidor Eréndira, Paso Independencia y nuevo Anillo Periférico de Morelia
Reubican más de 100 árboles por obra de distribuidor salida a Pátzcuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del proceso de compensación ambiental por la construcción del distribuidor vial de salida Pátzcuaro, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas reubica 106 árboles en zonas aledañas.

Los especímenes fueron trasplantados y cuidados en viveros para su posterior reubicación en áreas cercanas a la obra. En una primera etapa, se reinsertaron 31 ejemplares, de los cuales 28 son jacarandas, 2 tabachines y una ceiba. El mismo procedimiento se realizará con los restantes para que continúen su crecimiento en el mismo entorno.

En un esfuerzo por minimizar el impacto ambiental, se logró rescatar y trasplantar el 90 por ciento de los árboles. Esta cifra, sin precedentes en el desarrollo de infraestructura pública en Michoacán, sienta un precedente para futuras obras. Dichas acciones también se replicarán en el distribuidor Eréndira, el Paso Independencia y el nuevo Anillo Periférico de Morelia.

A estas acciones se suma la compensación de 30 árboles por cada uno de los que fueron removidos por las obras, lo que se traduce en un total de 6 mil 930 árboles de especies nativas. Los recursos ya fueron entregados al Ayuntamiento de Morelia para su plantación, además de la nueva vegetación que se colocará en los bajopuentes de estas magnas obras.

