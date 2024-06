Reto desde el Senado, la implementación de la educación sexual integral en las escuelas: Celeste Ascencio

"La educación sexual integral en todos los niveles de estudio significa que las y los niños estén informados para prevenir abusos y traumas; que las y los adolescentes estén informados para evitar embarazos no deseados y con ello la deserción escolar y evitar abortos clandestinos, educar a los adultos para que no discriminen. La educación es lo que realmente va a transformar a nuestro país, la mejor herencia que nos pueden dar nuestros padres no son casas, ni bienes materiales, es la educación".