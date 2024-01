Reto de presidencia del OPPMM, difusión de derechos políticos de las mujeres: Ignacio Hurtado

El Instituto Electoral ha buscado garantizar este principio de paridad y lo hemos visto en la postulación, pero en los hechos es que no se está votando por las mujeres, si vemos después el resultado de la elección, no obstante que tienes un 50 por ciento de postulación de mujeres y hombres, a la vuelta de la elección te das cuenta que no se está reflejando esa parte"

Ignacio Hurtado Gómez